Новую секцию самбо открыли в школе «Бородино» в Подольске

Тренировки по самбо для школьников стартовали в одной из школ городского округа Подольск. Там открыли секцию этого вида спорта.

Открытие произошло благодаря национальному проекту «Самбо в школу». На занятия уже пришли 30 учеников начальных классов.

Для них есть весь необходимый спортивный инвентарь. Заниматься здесь можно абсолютно бесплатно.

Тренировки будут проходить три раза в неделю. Самым маленьким воспитанникам четыре года, но заниматься могут дети постарше, а также взрослые.