Новую секцию самбо открыли в школе «Бородино» в Подольске
Тренировки по самбо для школьников стартовали в одной из школ городского округа Подольск. Там открыли секцию этого вида спорта.
Открытие произошло благодаря национальному проекту «Самбо в школу». На занятия уже пришли 30 учеников начальных классов.
Для них есть весь необходимый спортивный инвентарь. Заниматься здесь можно абсолютно бесплатно.
Тренировки будут проходить три раза в неделю. Самым маленьким воспитанникам четыре года, но заниматься могут дети постарше, а также взрослые.
Отметим, что всероссийский проект «Самбо в школу» помогает воспитанию нового поколения, укреплению их здоровья, а также организации внеурочной деятельности.
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