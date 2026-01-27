Новую развлекательную программу запустили парки Коломны

Парки Коломны и Озер приглашают жителей и гостей округа провести время весело и с пользой на свежем воздухе. Уже на этой неделе на открытых площадках запланировано множество интересных мероприятий, в том числе и новая программа для молодежи.

Удивит гостей новый проект «Сказки в парке», посвященный 200-летию со дня рождения русского писателя-классика Михаила Салтыкова-Щедрина. Посетители смогут принять участие в сказочной викторине «Писатель мудрых сказок», попробовать себя в громком чтении «Сказки вслух», размяться в игре «Тропа дикого помещика» и продемонстрировать эрудицию в интеллект-играх «Заколдованный остров генералов» и «Лабиринт мудрых зверей».

Кроме того, приверженцев здорового образа жизни и любителей спорта ждут в среду, 28 января, в озерском парке «Сосновый бор» на пробежку. Парк Мира в Коломне приглашает в субботу на 5-километровый забег. В сквере имени Зайцева в среду пройдет коллективная тренировка по общей физической подготовке.

Афишу мероприятий можно найти в социальных сетях парков Коломны.