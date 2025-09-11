Новую производственную линию по выпуску упаковки открыли в Подольске

В Подольске ввели в эксплуатацию новую производственную линию на предприятии по выпуску упаковки и печатной продукции «ВМС-Принт». На ней будут выпускать более 40 тысяч метров печатной продукции в смену.

Современная 12-красочная сервоприводная печатная машина от компании Zonten станет важным этапом в развитии предприятия «ВМС-Принт». Ее скорость достигает до 100 метров печатной продукции в минуту.

Высококачественное оборудование увеличит мощности предприятия и позволит создавать этикетки, монопленку, трафаретную печать и ламинацию любой сложности.

В настоящее время в компании работают более 300 сотрудников. Запуск новой линии позволит создать дополнительные рабочие места.

Компания «ВМС-Принт» специализируется на производстве картонной упаковки, офсетной этикеточной продукции, печати листовок, инструкций, вкладышей, а также выпускает самоклеящуюся этикетку, стикеры и термочеки.