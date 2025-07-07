Новую прогулочную зону откроют на набережной реки Теребенки в Чехове 8 июля

Во вторник, 8 июля, в День семьи, любви и верности в Чехове на набережной реки Теребенки торжественно откроют новую прогулочную зону. Для жителей подготовили развлекательную программу со сладкими угощениями.

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин пригласил горожан на праздничные гуляния.

«Завтра мы будем отмечать замечательный праздник — День семьи, любви и верности. В рамках празднования у нас состоится открытие новой локации на набережной реки Теребенки. Вас ждут развлечения и сладкие угощения!» — сказал руководитель муниципалитета у себя на страницах в соцсетях.

Начнется мероприятие в 15:00.

Помимо этого, праздничные программы в этот день подготовят и в других локациях муниципального округа Чехов. Так, с 14:00 гуляния пройдут в городском парке культуры и отдыха и в парке «Дубки» в селе Троицкое, а в Доме культуры «Мечта» в селе Дубна гостей ждут в 18:00. В Доме культуры «Полет» в поселке Мещерское День семьи, любви и верности отметят 9 июля, начало в 16:00.

Отметим, что праздничные мероприятия в парках и домах культуры муниципалитета станут частью региональной программы «Культура Подмосковья». Возрастное ограничение: 0+