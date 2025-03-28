Новую пристройку к школе № 12 откроют в Мытищах в 2026 году

Новое здание школы № 12 в микрорайоне Дружба откроет свои двери для школьников 1 сентября 2026 года. Глава Мытищ Юлия Купецкая заложила на территории капсулу времени.

Вместе с руководителем муниципалитета капсулу времени в честь начала строительства пристройки на 288 мест заложили председатель совета депутатов Андрей Гореликов, директор школы № 12 Елена Карманова, учащиеся, родители и депутаты. Это событие стало долгожданным для жителей микрорайона Дружба.

Строительство новой пристройки стартовало. Спортивный зал, столовая, актовый зал и мастерские для практического обучения будут находиться внутри. Зоны для физической подготовки и игровые площадки обустроят на прилегающей территории.

Совместно с инициативной группой родителей глава Мытищ регулярно следит за ходом работ, чтобы завершить строительство в срок.