Новую поликлинику в поселке Свердловский открыли в Лосино-Петровском округе

Торжественное открытие современного медицинского учреждения прошло в Лосино-Петровском. Ранее о его строительстве жители просили губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В мероприятии поучаствовали глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав, депутат Госдумы Александр Толмачев, руководство Щелковской больницы, врачи, муниципальные депутаты, подрядчик и активные жители.

Учреждение построили по госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета. Оно соответствует единому областному стандарту «Наша поликлиника».

Каждый день здесь смогут принимать 270 взрослых и 50 детей. Глава муниципалитета наградил медиков за высокий профессионализм и самоотверженный труд. Он вручил им благодарственные письма.

«Открытие поликлиники — важный шаг в развитии инфраструктуры и улучшении качества медицинского обслуживания в городском округе: учреждение станет флагманским в оказании медицинской помощи населению», — прокомментировал Сергей Джеглав.