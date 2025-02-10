Новую поликлинику в поселке Октябрьский под Люберцами построят в 2025 году

В поселке Октябрьский продолжается строительство новой поликлиники, которая будет обслуживать как взрослых, так и детей. На данный момент специалисты приступили к установке витражей в здании медицинского учреждения.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что объект возводится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Поликлиника очень важна для нашего округа. Она будет обеспечивать квалифицированной медицинской помощью рядом с домом более 40 тысяч жителей Октябрьского, а также население Островцов, сел Сельцо и Верхнее Мячково», — сообщил Владимир Волков.

Он добавил, что сейчас строители занимаются фасадными работами, включая утепление, монтаж керамогранитной плитки и витражей. Внутри здания активно проводятся электромонтажные работы, укладываются полы, осуществляется штукатурка стен и установка системы вентиляции.

Завершение работ запланировано на 2025 год, после чего новая поликлиника откроет свои двери для пациентов.