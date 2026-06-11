Новую поликлинику подключили к электросетям в Королеве

Начальник Королевского РЭС Евгений Зонтиков рассказал, что для этого была установлена новая трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами по 1000 кВА каждый, а также проложены две кабельные линии напряжением 10 кВ общей протяженностью 2,7 км. Подключение медицинского учреждения к электросетям осуществлено с опережением планируемых сроков.

В данный момент энергетики проверяют и настраивают электрооборудование. Этот этап критически важен, поскольку комплексные пусконаладочные работы и тестирование инженерных систем проводятся при максимальной нагрузке, когда все медицинское оборудование работает одновременно. Без стабильного энергоснабжения ввод здания в эксплуатацию был бы невозможен.

На сегодняшний день строительная готовность поликлиники составляет более 90 процентов. Здесь установят компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, рентген-аппараты, флюорограф, маммограф, аппараты УЗИ, оборудование для эндоскопических исследований и функциональной диагностики. Будут работать 197 врачей и 313 медсестер — все востребованные специалисты, от терапевтов до онкологов. В здании также разместятся центр здоровья, амбулаторной онкологической помощи и дневные стационары на 45 взрослых и 20 детских коек. Для персонала и посетителей предусмотрена плоскостная парковка. Осенью поликлиника примет первых пациентов.