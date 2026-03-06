Новую поликлинику откроют в ЖК «Люберецкий» в 2026 году

Глава округа Люберцы Владимир Волков провел встречу с жителями в формате выездной администрации 5 марта в школе № 27. На ней обсудили открытие новой поликлиники и другие вопросы.

Медицинское учреждение, рассчитанное на 300 посещений в смену, откроют в жилом комплексе «Люберецкий» на улице Юности. Оно уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас в здании завершают установку мебели и монтаж оборудования.

Кроме того, в округе продолжается обновление действующих учреждений. В прошлом году капитально отремонтировали поликлиническое отделение № 6 на улице Назаровской.

«Безусловно, основная масса вопросов, поступивших от жителей, носила сезонный характер: вывоз снега, содержание жилого фонда, ликвидация локальных подтоплений территории и другие. Все обращения взяты профильными службами в работу для исполнения в кратчайшие сроки», — отметил Владимир Волков.

В завершение встречи участники выездной администрации поздравили женщин с наступающим 8 Марта.