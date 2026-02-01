Новую поликлинику откроют в Люберцах

В поселке Октябрьский Люберецкого округа готовится к открытию новая поликлиника на 500 посещений в смену, для которой уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом глава округа Владимир Волков сообщил 29 января на выездной администрации в Островецкой школе, где обсудил с жителями актуальные вопросы развития территорий.

Новое медицинское учреждение рассчитано на 350 взрослых и 150 детских посещений в смену и будет обслуживать около 40 тысяч жителей Октябрьского, Островцов, Михнево, Верхнего Мячково и Сельцо. В поликлинике будут работать порядка 130 медиков, а ее оснащение включает отделения функциональной диагностики, физиотерапии, лабораторию, дневной стационар, женскую консультацию, а также современное оборудование: КТ, МРТ, рентген, УЗИ экспертного класса, кардиограф, маммограф и флюорограф. Пациентам будут доступны приемы инфекциониста, хирурга, терапевта, педиатра, стоматолога, уролога и кабинет ЛФК.

На встрече также обсудили развитие Островцов. Владимир Волков отметил, что в прошлом году по губернаторским и партийным программам были запущены два новых автобусных маршрута (№ 80к в Сельцо и № 22 в Верхнее Мячково), построены тротуары в Островцах и Сельцо, а также проведена очистка Баулинского пруда и Островецкого озера. Жители интересовались планами по ремонту дорог и благоустройству дворов в 2026 году — соответствующий перечень работ будет в ближайшее время опубликован на сайте администрации. В завершение встречи глава округа поблагодарил участников за конструктивный диалог.