Новую поликлинику откроют на улице Кузьминской в Котельниках в мае 2025 года

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев, депутат Государственной думы Роман Терюшков и главный врач Котельниковской поликлиники Дмитрий Полынин осмотрели стройплощадку новой поликлиники на улице Кузьминская, дом № 7б. Ее планируют открыть в мае этого года.
Строители полностью завершили благоустройство территории, сейчас устанавливают современную медицинскую технику. Уже провели монтаж томографа, высокотехнологичного рентген-аппарата, мамографа и флюорографа. Сейчас аппаратуру запускают и проверяют ее работу. Помимо этого, в поликлинику привезли новое стоматологическое оборудование, его установят в конце текущего месяца.
«Сдачу объекта запланировали на середину апреля, после чего начнем процесс лицензирования на осуществление медицинской деятельности», — поделился глава муниципалитета Михаил Соболев.
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