Новую поликлинику на Заречной улице в Лобне откроют к концу года

Строительство новой поликлиники на 600 посещений продолжается в Лобне. Минстрой Подмосковья оценил готовность объекта в 80%.

Сейчас на объекте трудятся 153 человека. Они проводят электрику, выполняют отделку помещений, монтируют канализацию и водоснабжение, устанавливают лифты. Во дворе проводится благоустройство, создание проездов и тротуаров.

В здание уже начали завозить мебель и медицинское оборудование. На прилегающей территории появятся парковочное пространство и места для отдыха.

Открыть поликлинику планируется в 2024 году.

Ранее подмосковные больницы оснастили новыми рентген-аппаратами С-дуга. Это техника, необходимая для операций любых уровней сложности. Врачи могут выполнять снимки под различным углом и онлайн выводить их на монитор, подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев.

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