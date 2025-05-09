Новую поликлинику на Кузьминской улице в Котельниках откроют в июне 2025 года

Депутат Государственной Думы Роман Терюшков и глава округа Михаил Соболев проверили готовность новой поликлиники на улице Кузьминской, 7б. Учреждение планируют открыть уже в июне.

Главный врач Котельниковской поликлиники Дмитрий Полынин рассказал, что в настоящее время продолжается обустройство кабинетов врачей: рабочие монтируют медицинское оборудование и устанавливают мебель.

Глава муниципалитета Михаил Соболев выявил несколько замечаний по организации парковки и поручил исправить недоработки.

Новая поликлиника получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Идет процесс лицензирования. Сотрудники Роспотребнадзора исследуют параметры микроклимата, освещенность, взяли пробы воды и воздуха для проведения необходимых анализов.

Открытие поликлиники запланировано на июнь 2025 года.