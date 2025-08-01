Новую подстанцию установили в Новлянском микрорайоне Воскресенска

Специалисты АО «Мособлэнерго» ввели в эксплуатацию трансформаторную подстанцию для обеспечения электроснабжением 70 земельных участков в Новлянском микрорайоне Воскресенска. На сегодня подписали уже 15 договоров на технологическое присоединение.

Энергетики установили подстанцию ТП-439 с силовыми трансформаторами на 250 киловольт. Они также смонтировали три высоковольтные ячейки и одну низковольтную, а также построили магистральные воздушные линии протяженностью более одного километра.

Новые потребители на улице Медиков оформили 15 договоров на технологическое присоединение. «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

Работы проводят, когда собственник впервые подключается к сетям, увеличивает трансформаторную мощность, хочет изменить категорию надежности устройств или вид производственной деятельности.

«Мособлэнерго» принимает заявки на «Портале потребителя».