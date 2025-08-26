Новую подстанцию скорой помощи построят в Ступине к концу года

Новую подстанцию скорой помощи продолжают строить в Ступине. Завершить работы планируют до конца года.

Готовность работ уже достигла 45%, рассказали в областном Минстрое. Сейчас на объекте монтируют фасадные системы и коммуникации, а также подводят внутреннюю отделку.

В строительстве используют модульную технологию, которая значительно сокращает срок возведения здания. Внутри будут работать кабинеты диспетчерской службы, конференц-зал, учебные классы, приемная зона и административные помещения. Площадь подстанции составит 1,3 тысячи квадратных метров. На территории обустроят КПП и автомойку.

Проект реализуют в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» за счет регионального бюджета.

Жители могут следить за ходом работ онлайн при помощи приложения «Подмосковные стройки» на портале «Добродел».