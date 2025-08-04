Новую подстанцию скорой помощи построят в Ленинском округе

Строительство новой подстанции скорой помощи началось в деревне Суханово в Ленинском округе. Ее будут возводить по современной модульной технологии.

Сейчас 18 специалистов ведут земляные работы. На площадке работает спецтехника.

Здание будет трехэтажным. Его площадь составит свыше 610 квадратных метров.

Здесь будут работать четыре бригады скорой помощи в смену, разместятся диспетчерская служба, комнаты отдыха, столовая, кабинеты для осмотров, административные и вспомогательные помещения. Территорию вокруг благоустроят, организуют парковку.

Все работы должны завершить в следующем году. Финансирование идет за счет бюджетных средств в рамках региональной программы.

«У нас уже работает новая подстанция скорой помощи на 10 бригад в Видном. Но нам необходимо продолжать строительство таких объектов по территории всего городского округа, чтобы обеспечить кратчайшее время реагирования на вызовы», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Отметим, что всего в муниципалитете планируют построить три подстанции скорой медицинской помощи. Они будут рассчитаны на дежурство 14 бригад в смену.