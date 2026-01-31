Новую подстанцию скорой помощи открыли в Мытищах

В Московской области заработала современная подстанция скорой медицинской помощи. Она расположена в деревне Сухарево городского округа Мытищи.

Объект построили в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь». Поддержку в реализации оказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Подстанция оснащена современным оборудованием. Здесь работают пять бригад, которые могут оперативно выезжать на экстренные вызовы. Для медиков создали комфортные условия труда.

«Мы предусмотрели дополнительные меры поддержки для наших врачей и фельдшеров. Среди них компенсация проезда, единовременные выплаты при трудоустройстве и 50-процентная скидка на оплату детского сада», — отметили в администрации.

Подстанция будет обслуживать несколько населенных пунктов. В зону ее ответственности вошли деревни Сухарево, Шолохово, Марфино, Троице-Сельцо, Лысково, Федоскино и близлежащие поселки.