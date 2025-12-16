Новую площадку для выгула собак открыли в Балашихе

В микрорайоне Южный на шоссе Энтузиастов, дом 72, открылась современная площадка для выгула и дрессировки собак. Объект стал одним из лидеров по числу голосов жителей на портале «Добродел» и реализован с учетом пожеланий сообщества.

Площадь площадки составляет 350 квадратных метров. Территория полностью огорожена и оборудована специальным покрытием, игровыми и тренировочными элементами для собак, навесом с лавочкой для отдыха владельцев, специализированными урнами и информационным стендом. Такая организация пространства позволяет проводить как повседневные прогулки, так и занятия по послушанию и спортивной дрессировке.

По словам начальника управления благоустройства администрации городского округа Балашиха Юлии Левковской, все подобные площадки проектируются с учетом нормативов: они располагаются не ближе 50 метров от жилых домов.

«Мы индивидуально подходим к каждому запросу и реализуем подобные объекты, в том числе на территориях парков и крупных общественных пространств», — отметила Левковская.

Жители микрорайона отмечают значимость нового объекта. «Мы очень ждали эту площадку. Для нас было важно, чтобы у собак появилось место не просто для прогулок, а для активного образа жизни и тренировок. Здесь учитывали пожелания жителей, и теперь у нас есть удобная, оборудованная территория, где можно спокойно заниматься с питомцами», — рассказала хозяйка французского бульдога Молли.

Для удобного доступа к площадке на территории сделали дорожку в рамках проекта «Народные тропы». Весной на прилегающей территории планируется восстановление газона, что сделает место еще комфортнее для прогулок и отдыха.