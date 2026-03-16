Новую площадку для резидентов запустили в ОЭЗ «Дубна»

В особой экономической зоне «Дубна» дали старт работе нового участка. Речь идет о четвертой очереди строительства на левобережной площадке.

Там завершили создание необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры, включая таможенную зону и даже вертолетную площадку.

«Площадь четвертой очереди составляет 47,6 гектара. На сегодняшний день на новой площадке уже реализуются проекты семи компаний-резидентов. Они планируют построить собственные научно-производственные комплексы. Общий объем инвестиций в проекты оценивается в 12 миллиардов рублей, планируется создать более 1100 рабочих мест», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Одним из ключевых инвесторов на новой площадке станет фармацевтическая компания «Эдвансд Дубна». Резидент намерен вложить в строительство завода свыше 2,5 миллиарда рублей, что позволит открыть около 300 высокотехнологичных вакансий.

На площадке планируют разрабатывать и выпускать противоопухолевые препараты, средства против ВИЧ-инфекции, а также лекарства для пациентов с диабетом и сердечно-сосудистыми патологиями.

Компания «Навифарм», в свою очередь, займется выпусков препаратов для лечения болезней глаз, патологий дыхательной и пищеварительной систем. Объем инвестиций достигнет двух миллиардов рублей, а штат нового производства пополнится примерно двумя сотнями специалистов.

«К 2035 году, по предварительным прогнозам, число резидентов ОЭЗ „Дубна“ достигнет 200, будет построено около 70 предприятий и создано примерно 16 500 рабочих мест. Общая выручка компаний составит 1 450 миллиардов рублей, а инвестиции в проекты — порядка 245 миллиардов рублей. Кроме того, планируется увеличение отчислений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды до 215 миллиардов рублей», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.

Общая площадь объекта достигла 335 гектаров. Сейчас идет подготовка участков под пятую очередь строительства.