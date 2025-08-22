Новую площадку для регистрации брака открыли в Чехове

Помимо органа записи актов гражданского состояния в округе существует еще четыре площадки для бракосочетания. Теперь для молодоженов доступно пространство «Freezone».

Возможность провести церемонию под открытым небом, в окружении родных и близких, особенно привлекательна в летнее время года. Парк «Freezone» — не единственная локация для выездной церемонии в Чехове. Там можно окунуться в атмосферу летних дней и провести день свадьбы в живописной обстановке.

Регистрация брака также возможна в литературно-музыкальной гостиной во Дворце культуры «Дружба», в городском парке и на территории Святого источника в селе Талеж.

Выбрать подходящую точку для бракосочетания можно на портале «Госуслуги», как и подать заявление на регистрацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.