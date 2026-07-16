Новую площадку для пляжных видов спорта открыли в Мытищах

Депутат Московской областной думы и олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков принял участие в открытии новой площадки для пляжных видов спорта в Мытищах. Тренировки воспитанников отделения волейбола спортивной школы «Авангард» уже активно проходят на оборудованной спортплощадке.

Александр Легков в ходе своего рабочего визита в Мытищи посетил главное здание местной спортивной школы «Авангард». Спортобъект в этом году отмечает свой 55-летний юбилей, поскольку был основана в 1971 году на базе комбината «Мосстройпластмасс» как профсоюзная спортивная школа. «Авангард» продолжает развивать спортивное движение в Мытищах, будучи ее преемником.

Во время своего визита Александр Легков провел встречу с административным составом спортивной школы, ответил на все актуальные вопросы, оценил материально-технические возможности спортивного комплекса и принял участие в открытии новой площадки для пляжных видов спорта.

«На встрече мы обсудили вопросы развития спортивной школы. Новый стадион пляжных видов спорта, безусловно, будет способствовать тренировочному процессу юных волейболистов и станет доступен местным жителям, при этом здесь имеются возможности для дальнейшего улучшения материально-технической базы и повышения уровня подготовки спортсменов», — отметил Александр Легков.