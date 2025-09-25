Новую пешеходную зону оборудовали на улице Спасателей в Жуковском

В округе завершены работы по обустройству новой пешеходной зоны на улице Спасателей. До проведения этих работ данный участок улицы не имел тротуара, что вызывало жалобы со стороны жителей.

Общая протяженность нового тротуара составила около 200 метров. Теперь жители могут спокойно и без риска передвигаться вдоль дороги.

Глава городского округа Жуковский, Андроник Пак, вместе с заместителем председателя городской Общественной палаты Николаем Ищенко лично посетили объект и проинспектировали ход выполнения работ. В ходе осмотра глава округа отметил, что до реализации проекта тротуар на этом участке полностью отсутствовал, однако обращения жителей подтвердили необходимость создания пешеходной зоны.

«Создание новой пешеходной зоны на улице Спасателей стало ответом на запросы населения. Благодаря этому проекту значительно повышается уровень безопасности на дороге, а также улучшается эстетический вид улицы. В дальнейшем планируется продолжать работу по развитию и модернизации пешеходной инфраструктуры в Жуковском», — сообщили в администрации округа.