Новую партию гумпомощи отправят из Павловского Посада в зону СВО

В Павловском Посаде готовятся к отправке гуманитарного груза в зону спецоперации. В него войдут элетрооборудование и адресные посылки.

Поучаствовали в сборе гумпомощи волонтеры «Молодой гвардии», сотрудники администрации округа, неравнодушные жители и родители военнослужащих.

В посылку вошли мотоциклы, генераторы, обмундирование, маскировочные сети, автозапчасти, строительные материалы и адресные посылки.

Погрузка завершилась около администрации Павлово-Посадского городского округа. Посылку отправят уже в это воскресенье.

Доставка пройдет под руководством председателя Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Романа Тикунова. Помощь получат более 55 военнослужащих в Курской, Белгородской, Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР.

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