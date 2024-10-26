Новую партию гумпомощи отправили из Подольска в зону СВО

Газовые баллоны для участников СВО отправили из Подольска на Сватовское направление. Гуманитарный груз собрали неравнодушные жители округа.

В сборе поучаствовали администрация округа и жители Подольска. В него вошли продукты, средства личной гигиены, газовые баллоны и строительные перчатки.

Поддержать военнослужащих могут все желающие. Вещи продолжают собирать в волонтерском центре в доме № 1 по улице Ульяновых.

Также крупногабаритные посылки принимают по предварительному звонку на номер телефона 8 (4967) 50-04-93 в доме № 34 на Парковой улице.

Кроме того, волонтерские центры работают в ВЦ «Красная горка», СП «Молодежный», КПЦ «Дубровицы», ДК «Металлург» в микрорайоне Львовский, СДК «Молодежный», МЦ «Ровесник» СП «Вектор» и в микрорайоне Климовск.

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