Новую партию гумпомощи для бойцов СВО отправят из Подольска

Современное оборудование и спецтехнику отправят из Подольска в зону спецоперации. В округе собрали очередную партию гуманитарной помощи.

В посылку вошли системы радиоэлектронной борьбы, ружье, позволяющее нейтрализовать коптеры противника, спутниковая связь и российские дроны. Их соберут бойцы на месте.

Также отправят новый автомобиль УАЗ. Помощь передал волонтерам глава городского округа Подольск Григорий Артамонов. Он приехал лично проверить комплектность отправляемого груза.

В сборе участвовали неравнодушные жители — коллектив управляющей организации «УК Подольск». В гумпомощь также включили бытовые приборы и предметы первой необходимости для бойцов.

Посылку отправят военнослужащим на Херсонском участке и в подразделения в ЛНР, Мариуполе и Курске. С доставкой помогают волонтеры благотворительного фонда «Башня».