Новую партию гумпомощи для бойцов СВО отправили из Балашихи

Фонд поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта «Защита» готовится к отправке очередного гуманитарного груза для бойцов, участвующих в специальной военной операции. В состав гуманитарной помощи входят носки, влажные полотенца и другое.

Они закупают необходимое оборудование, обмундирование, средства личной гигиены и другие предметы первой необходимости. Особое внимание уделяется теплым вещам - носкам и нашлемникам, которые вяжут жители микрорайона 1 Мая. Кроме того, волонтеры готовят для бойцов домашние сухарики.

"Сегодня это все дорого стоит и не под силу одному или двум предпринимателям, поэтому мы совместно с председателем правления фонда Сергеем Чураковым привлекаем всех желающих помочь", - рассказала исполнительный директор фонда «Защита» Ирина Митюрина.

Жители Балашихи также могут оказать помощь эвакуированным жителям Курской области - в округе открыты пункты сбора гуманитарной помощи. Адреса и список необходимых вещей указаны на сайте volonter.mosreg.ru и по телефону регионального ресурсного центра "Волонтеры Подмосковья" +7 925 591-40-33.

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