Новую партию гумпомощи бойцам СВО отправят из Солнечногорска
Администрация Солнечногорска готовит очередную партию гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции. Отправить полезный груз планируют в ближайшее время.
Помимо сотрудников администрации, в сборе принимают участие благотворительный фонд «Небеса подождут», предприниматели, волонтеры и неравнодушные жители Солнечногорска. Для военнослужащих уже подготовили стройматериалы, десятки антидроновых и маскировочных сетей, прицелы, сварочные аппараты, бензопилы, генераторы, а также продукты питания.
«От городского округа Солнечногорск регулярно организовываем сбор предметов первой необходимости для наших бойцов. Благодарю всех за участие и вклад в нашу общую победу! Отмечу, для участников СВО и их семей действуют различные меры поддержки, в числе которых предоставление льготных путевок в региональные организации отдыха детей и их оздоровления», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что комплексную диспансеризацию участников СВО открыли в фонде «Защитники Отечества».
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