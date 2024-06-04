Новую партию гумпомощи бойцам СВО отправят из Солнечногорска

Помимо сотрудников администрации, в сборе принимают участие благотворительный фонд «Небеса подождут», предприниматели, волонтеры и неравнодушные жители Солнечногорска. Для военнослужащих уже подготовили стройматериалы, десятки антидроновых и маскировочных сетей, прицелы, сварочные аппараты, бензопилы, генераторы, а также продукты питания.

«От городского округа Солнечногорск регулярно организовываем сбор предметов первой необходимости для наших бойцов. Благодарю всех за участие и вклад в нашу общую победу! Отмечу, для участников СВО и их семей действуют различные меры поддержки, в числе которых предоставление льготных путевок в региональные организации отдыха детей и их оздоровления», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что комплексную диспансеризацию участников СВО открыли в фонде «Защитники Отечества».

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