Новую парковку построили в поселке Наро-Фоминска

В поселке совхоза Архангельский завершено строительство новой автомобильной парковки. Реализация проекта стала возможной благодаря администрации округа и целенаправленной работе по созданию комфортной и современной среды проживания.

Для проведения проверки качества выполненных работ и оценки соответствия новой парковки всем современным требованиям заместитель главы округа Евгений Мелентьев совместно с руководителем территориального управления Волченки Александром Булкиным организовали выездной осмотр территории, прилегающей к дому № 7 на улице Комарова. Подрядная организация справилась с поставленной задачей, выполнив все работы в установленные сроки. В ходе осмотра представители администрации оценили качество асфальтового покрытия, организацию парковочного пространства, разметку и соответствие парковки всем требованиям безопасности.

«Обустройство дополнительных парковочных мест — одна из важнейших задач благоустройства, особенно с учетом растущего числа автомобилей у жителей. Мы продолжаем системную работу по созданию комфортной среды в каждом населенном пункте округа», — сообщил Евгений Мелентьев.