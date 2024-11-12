Новую особую экономическую зону создадут в Серпухове

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, к новой особой экономической зоне уже проявили интерес высокотехнологичные компании, особенно фармацевтического и медицинского сектора, а также компании из сферы биотехнологий, радиоэлектроники и других наукоемких отраслей экономики.

«На сегодняшний день мы уже подписали соглашения о намерениях с семью инвесторами о размещении новых предприятий на территории ОЭЗ „Большой Серпухов“. Общий объем заявленных инвестиций по этим проектам составляет восемь миллиардов рублей, количество создаваемых мест — 900», — рассказала Зиновьева.

На площадке особой экономической зоны промышленно- производственного типа «Большой Серпухов» создадут современную индустриальную инфраструктуру. Она станет шестой площадкой с особым экономическим режимом, который будет действовать в Подмосковье.