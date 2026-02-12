Новую муниципальную управляющую компанию создали в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск продолжает работу муниципальная управляющая компания, созданная на базе МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск». Жители многоквартирных домов, недовольные качеством услуг частных УК, могут принять решение о смене компании.

Специалисты муниципальной управляющей компании выполняют полный спектр работ по содержанию жилого фонда: текущий ремонт, обслуживание внутридомовых инженерных систем, подготовку домов к отопительному сезону, а также уборку придомовых территорий. В зимнее время особое внимание уделяется очистке кровель от наледи и вывозу снега.

Главным преимуществом УК МБУ «ДЕЗ» является прямое взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями и соблюдение единых стандартов качества, установленных администрацией округа. Такой подход минимизирует риски, связанные с внезапным прекращением деятельности или сменой собственника частной управляющей компании.

«Управляющая компания МБУ „ДЕЗ“ создана в первую очередь для обеспечения прозрачности в сфере ЖКХ. В настоящее время предприятие обслуживает уже более 40 домов, и этот перечень продолжает расширяться. Решение о переходе в муниципальную УК принимается на общем собрании собственников МКД», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Подробные консультации о порядке перехода и условиях обслуживания предоставляют в диспетчерской службе МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» по телефону +7 (496) 263-86-52.