Новую молочно-товарную ферму запустят в Наро-Фоминском округе до конца года

В Наро-Фоминском округе до конца 2026 года запустят первую линию новой молочно-товарной фермы в совхозе «Головково». Проект рассчитан на 2300 голов фуражного стада, объем инвестиций составит 3,9 миллиарда рублей.

Соглашение о строительстве подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. Проект станет серьезным усилением для молочного животноводства не только округа, но и всего региона.

Наро-Фоминский округ остается одним из промышленных центров Московской области. За пять лет инвестиции в экономику выросли в 1,8 раза, создано более 400 тысяч новых рабочих мест. Доля обрабатывающих производств в отгруженной продукции — порядка 70%.

В округе активно развивается и сельское хозяйство. Группа компаний «Элинар» реализует проект создания племенного репродуктора «Смена-9», который после выхода на полную мощность обеспечит до 12% общероссийского рынка.

Интерес инвесторов к округу растет. По прогнозам, объем вложений в основной капитал в 2026 году составит 22,6 миллиарда рублей с дальнейшим ростом до 23 миллиардов к 2028 году. Задачи понятны, проекты в работе.