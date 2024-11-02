Новую медклинику откроют в Балашихе в 2028 году

Строительство многопрофильной клиники началось в городском округе Балашиха. Здание запустят в 2028 году.

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья оценили выполнение проекта на 6%. На площадке продолжаются работы по устройству монолитных конструкций подземной части здания.

Десятиэтажная клиника сможет предоставить жителям 1 080 коек в стационаре, 55 мест в реанимации и 20 коек для дневного стационара. В центральном здании сделают приемное отделение, реанимацию и операционный блок, столовую и конференцзал. В проекте запланированы также два хирургических корпуса на 690 коек и девять терапевтических отделений на 390 мест.

Для сотрудников и пациентов построят подземную парковку на 680 машин, еще 100 автомобилей можно будет оставить на открытой площадке.

Особенностью проекта станет эксплуатируемая кровля.

Свыше 55 подстанций и 87 постов скорой помощи работают в Подмосковье. В следующем году в регионе откроются еще четыре новых поста: в Мытищах, селе Поречье, Сергиевом Посаде и рабочем поселке Михнево, о чем рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.