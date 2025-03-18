Новую мебель завезли в амбулаторию поселка Первомайский в Истре

Новая мебель появилась в недавно отремонтированной Чеховской амбулатории в поселке Первомайский. Привезли диваны, стулья, столы, шкафы и вешалки.

На данный момент собирают необходимую мебель и оборудование для кабинетов врачей и зон ожидания. Все работы завершат в ближайшее время. Это делается для повышения комфорта пациентов и улучшения условий работы медиков.

В амбулатории заменены все инженерные системы, отремонтированы кровля и фасад, обновлены все входы и выходы.

В Чеховской амбулатории в поселке Первомайский ремонтные работы начались летом. Поликлиника была построена в 1969 году. Последний ремонт тут проводился 16 лет назад. В прошлом году начали с обновления взрослой части поликлиники. Во время работ в детском отделении принимали пациентов, чтобы жители могли безостановочно получать медицинскую помощь.

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