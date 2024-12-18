Новую линию по выпуску вакуумных пробирок запустили в ОЭЗ «Дубна»

Компания «Эйлитон» запустила четвертую автоматизированную линию по выпуску вакуумных пробирок и почти на 70% увеличила свои производственные мощности. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инвестиции в расширение производства компании „Эйлитон“ на территории ОЭЗ „Дубна“ превысили 60 миллионов рублей. Новая линия позволяет выпускать около пяти миллионов пробирок в месяц, а общие мощности предприятия выросли до 12 миллионов пробирок в месяц», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Эйлитон» выпускает вакуумные пробирки для взятия крови под торговой маркой UNIVAC®. Продукция расходится по всей стране и очень востребована.

«Спрос постоянно растет, и мы предпринимаем активные шаги для увеличения производственных мощностей завода. Сейчас с гордостью сообщаем о запуске четвертой линии. Она отличается высокими производительностью и степенью автоматизации всех процессов», — рассказала директор серийного производства ООО «Эйлитон» Марина Харченко.

В ближайшее время на заводе планируют организовать выпуск комплектующих. Это станет важным шагом к созданию производства полного цикла.

О строительстве новых заводов, а также о развитии экспорта на днях рассказал губернатор Андрей Воробьев. В Подмосковье работают компании из Индии, Китая, Турции, Таиланда, Узбекистана и других стран, которые реализуют важные инвестиционные проекты.