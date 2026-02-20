Новую линию по выпуску упаковки открыли на предприятии в Подольске
В подольском филиале предприятия «Архбум» запустили новую линию по производству четырехклапанных гофрокоробов большого формата. Оборудование расширит ассортимент продукции и поможет удовлетворить растущие потребности клиентов.
Руководитель филиала Константин Катанов провел экскурсию по предприятию для заместителя председателя совета депутатов Евгения Патрушева и начальника управления по инвестиционной деятельности, транспорту и связи Ивана Шляхтина.
Четырехклапанные гофрокороба большого формата пользуются спросом. Они предназначены для упаковки и перевозки тяжелых грузов, оптимизации мест хранения, погрузки и логистики. Мощность нового оборудования подольского филиала составляет 3 миллиона квадратных метров картона в год.
Иван Шляхтин подчеркнул, что продукция филиала в первую очередь будет поставляться подольским товаропроизводителям, в том числе активно развивающимся предприятиям пищевой промышленности, которые нуждаются в упаковке.
Благодаря модернизации производства в филиале появилось 12 новых рабочих мест.