Новую линию по производству вафель газифицировали на хлебозаводе в Подольске

К зданию котельной проложили обновленный газопровод, установили новый узел учета газа. «Мособлгаз» занимается газификацией этого предприятия вот уже шесть лет. За это время совместными усилиями выполнены мероприятия по газификации семи очередей производства.

«Сегодня мы уже восьмую очередь запускаем, по газификации будем сотрудничать и дальше. Мы прошли по производству и увидели, что газ здесь работает не только для отопления помещения, но и для технологий, что позволяет делать вкусный и качественный хлеб для наших жителей», — отметил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Технический директор хлебозавода Сергей Ахтырский провел для приехавших на открытие гостей экскурсию по производству. Завод выпускает более 500 тонн продукции в сутки: свежий хлеб, быстрозамороженные изделия, а также кондитерскую продукцию.

Благодаря новой линии на заводе начнут производить дополнительный ассортимент продукции — сиропные вафли. За час здесь можно будет получить до 36 тысяч штук.

«Наши технологи уже работают по разработке новых рецептур вафель и начинки, чтобы удивлять потребителей. Надеюсь, что совместная работа наших компаний внесет большой вклад в развитие нашего региона», — сказал Сергей Ахтырский.