Новую линию по производству хлеба запустили в Павловском Посаде

На предприятии в Павловском Посаде запустили дополнительную линию для выпечки хлеба. Это позволит увеличить объемы и сохранить качество продукции, привычное покупателям.

Первый заместитель главы округа Сергей Балашов побывал на производстве ООО «Компания Гренковъ». Предприятие работает в округе с 1964 года. С октября 2024 года у завода сменился собственник, а 21 января здесь ввели в строй новую линию № 4.

«Это не просто замена оборудования. Это шаг вперед: больше продукции, привычное качество, энергосбережение. Для завода — модернизация, для покупателей — гарантия того, что вкусный хлеб от местного производителя будет на столе всегда», — отметил Сергей Балашов.

Сегодня на предприятии трудятся 112 человек. В ассортименте — несколько сортов белого и черного хлеба. Руководство компании показывает позитивную динамику: ремонтируются ранее не задействованные площади, закупается техника, расширяется линейка продукции.

Генеральный директор Игорь Петров и управляющий директор Владимир Шалаев рассказали о планах развития. Сергей Балашов пожелал коллективу успехов в работе и поблагодарил за труд.