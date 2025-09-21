Новую линию освещения построили в поселке Марусино в Люберцах

В поселке Марусино городского округа Люберцы построили новую линию освещения на улице Буденного. Протяженность участка составила 300 метров.

Новую линию построили по просьбе жителей.

«Специалисты добавили две опоры освещения, повесили 12 светильников, проложили 300 метров новой электролинии, а также кронировали деревья», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Глава поблагодарил службы за оперативную работу.

Отметим, в Люберцах в 2025 году по программе «Светлый город» построят новые линии по семи адресам. Специалисты установят 96 опор, на которых разместят 175 светильников, а также протянут семь километров самонесущего изолированного провода.