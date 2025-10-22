Новую линию электропередачи установили в деревне Цибино в Воскресенске

Специалисты компании «Мособлэнерго» выполнили работы по технологическому присоединению новых абонентов в деревне Цибино. Энергетики установили кабельную линию электропередачи и современное оборудование для обеспечения электроснабжением новых потребителей на улице Пименовка.

Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 киловатта имеет протяженность 83 метра. На стойке смонтированы вводно-распределительный шкаф и современный прибор учета электроэнергии, интегрированный в систему АИСКУЭ.

Выполненные работы позволят подключить первых потребителей с заявленной мощностью 15 киловатт. Кроме того, строительство ЛЭП создает резерв для присоединения новых абонентов в будущем и повышает надежность электроснабжения жителей деревни Цибино за счет оптимального распределения нагрузок.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» принимаются на «Портале потребителя» компании.