Новую линейку ванн планируют запустить в Солнечногорске

23 июня первый заместитель главы Солнечногорского округа Кирилл Типографщик посетил предприятие «Алекс Байтлер Рус». В ходе визита обсудили развитие производства сантехники и меры поддержки бизнеса в Московской области.

Предприятие специализируется на выпуске сантехники для ванных комнат и считается одним из крупных производителей в своем сегменте. Производственная площадка компании занимает около 10 тыс. кв. метров и включает цеха, склад и участок сборки готовой продукции.

Гостям показали полный цикл работы предприятия — от разработки изделий до выпуска готовой продукции. На производстве используется оборудование с числовым программным управлением, а также современные технологии обработки и сборки.

Генеральный директор ООО «Алекс Байтлер Рус» Евгений Клековкин рассказал о планах компании по расширению ассортимента и запуску новой линейки продукции.

«У нас в разработке новая линейка, которая пока не представлена в России, но мы получаем большой отклик от покупателей и дистрибьюторов. Планируем запустить ее в конце лета. Мы создаем продукт, которого, по сути, нет на рынке», — сказал Евгений Клековкин.

В ходе встречи также обсудили вопросы стабильности энергоснабжения предприятия и дальнейшего взаимодействия с другими компаниями округа. Отдельное внимание уделили региональным мерам поддержки бизнеса и проекту «Наши кадры», который помогает специалистам находить работу по профессии.

«Продукция из Солнечногорска пользуется высоким спросом в России и за ее пределами. Компания работает с крупными торговыми сетями. Отдельные позиции, включая глубокие ванны, занимают ведущие места в своих категориях на маркетплейсах», — сообщил Кирилл Типографщик.

Визит прошел в рамках партийного проекта «Единой России» «Предпринимательство».