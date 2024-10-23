Новую котельную запустят в Лопатинском мирокрайоне Воскресенска

Специалисты компании «Вектор-А» подключают электроснабжение и утепляют подвод к котельной. Проводится также врезка в основную газовую магистраль. Работы по подключению к центральной магистрали водоснабжения уже закончены. На объекте после решения всех текущих задач начнутся пусконаладочные работы.

Жителей микрорайона предупредили о том, что из-за ведущихся мероприятий подача отопления и водоснабжения в социальные объекты и жилые дома временно прекращена. После того, как котельная будет введена в эксплуатацию, горожане смогут получать горячую воду и тепло без перебоев и в полном объеме.

Активная фаза подключения отопления завершается в Подмосковье, рассказал губернатор Андрей Воробьев. В ближайшие три года систему модернизируют, сделают ее более надежной.

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