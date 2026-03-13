Новую котельную построят в поселке Марусино в Люберцах

В поселке Марусино городского округа Люберцы до конца 2026 года запустят блочно-модульную котельную. Об этом глава муниципалитета Владимир Волков рассказал жителям на встрече в формате выездной администрации.

Встреча прошла 12 марта в школе № 28. Вместе с главой округа на вопросы люберчан отвечали представители Министерства образования и Министерства чистоты Московской области.

«На улице Заречной в Марусино строим современную блочно-модульную котельную, запустить ее планируем до конца года. Также в Марусино и Мотяково будем реконструировать водозаборные узлы, объекты вошли в госпрограмму», — отметил Владимир Волков.

Глава округа напомнил, что в августе 2025 года у реки Чернавки в Марусино открыли долгожданный парк. Его создали по просьбам жителей и при их личном участии.

«В этом сезоне продолжим благоустройство поселков, будем строить новые линии освещения, приводить в порядок дворы и дороги», — добавил Волков.

С адресным перечнем работ можно ознакомиться на сайте люберцы.рф.