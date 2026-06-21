Новую котельную построят на улице Урицкого в Зарайске в 2026 году

Объект возводят в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Внутри установят современное оборудование — три котла мощностью по восемь мегаватт каждый. Котельная обеспечит теплом 7,5 тысячи жителей и 24 социальных объекта. Специалисты также заменят 80 метров теплосетей.

Новое оборудование будет более экономичным и экологичным по сравнению со старой котельной, которая уже не справлялась с нагрузками. Жители муниципального округа Зарайск ждут завершения строительства — это повысит надежность теплоснабжения в осенне-зимний период. Администрация муниципалитета держит ход работ на контроле.