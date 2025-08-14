Новую котельную на улице Попова построят в Люберцах к 1 сентября

Строительство новой блочно-модульной котельной в Люберцах завершат до 1 сентября. Объект построят в рамках подготовки к зиме по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Котельная обеспечит теплом 38 многоквартирных домов и четыре социальных объекта.
«Город активно развивается, нагрузка на действующую котельную постоянно растет. Старую котельную капитально отремонтируем — объект при поддержке регионального правительства вошел в госпрограмму. На объект уже поступили новые котлы российского производства, специалисты ведут монтаж. Все работы планируется завершить до 1 сентября», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
До начала отопительного сезона в Люберцах ввели в эксплуатацию еще одну блочно-модульную котельную на Заречной улице в поселке Марусино, а в поселке Калинина заменили теплосеть протяженностью около 800 метров.
