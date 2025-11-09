Новую котельную «Беспятово» запустят в Зарайске в 2026 году

Строительство новой блочно-модульной котельной на Советской улице продолжается в Зарайске. Ее расположат около действующей котельной, работающей с 1969 года.

Имеющаяся котельная уже устарела и требует замены. В то же время она — одна из самых крупных в округе, так как обеспечивает теплом и горячей водой около 9000 жителей города.

Возвести новый объект должны до начала следующего отопительного сезона. Мощность котельной составит 46 МВт.

Специалисты уже залили здесь бетонное основание, доставили на стройплощадку металлоконструкции и первые четыре котла из восьми, предусмотренных проектом.

Отметим, что работы проведут благодаря госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Ранее мы рассказывали о том, что еще два медицинских учреждения открыли после ремонта в Луховицах и Зарайске.