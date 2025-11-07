Еще 2 медицинских учреждения открыли после ремонта в Луховицах и Зарайске

В Московской области после проведенного ремонта возобновили работу два медицинских учреждения. Амбулатория открылась на улице Тимирязева в Луховицах, а фельдшерско-акушерский пункт — в деревне Алферьево в Зарайске.

Теперь местные жители могут в полном объеме получать в учреждениях первичную медицинскую помощь: консультироваться со специалистами, проходить первый этап диспансеризации и вакцинацию.

Медработники также осуществляют наблюдение за пациентами, имеющими хронические заболевания.

В фельдшерско-акушерском пункте налажена выдача лекарственных препаратов для льготных категорий жителей, а в амбулатории доступны различные диагностические исследования. Кроме того, там работает кабинет для проведения телемедицинских консультаций.

«Уделяем особое внимание развитию первичного звена, чтобы медицинская помощь стала более доступной и комфортной для наших пациентов. Сегодня после ремонта заработали ФАП в Зарайске и амбулатория в Луховицах. В них обновили интерьер, оборудовали комфортные зоны ожидания», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Амбулатория в Луховицах будет обслуживать свыше семи тысяч человек, а фельдшерский пункт в Зарайске — около 700.

Для записи на прием пациентам доступны несколько удобных способов: раздел «Здоровье» на сайте государственных услуг, единый телефонный номер 122, инфоматы в поликлиниках, а также специальный бот в Telegram.