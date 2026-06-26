Новую контейнерную площадку установили на Обуховской улице в Солнечногорске

Обустройство контейнерной площадки по стандартам нового образца завершили на Обуховской улице, 16, в Солнечногорске. Качество работ проверили представители администрации округа и местные жители.

Площадка оборудована отсеками для сбора твердых коммунальных отходов и бункером для крупногабаритного мусора. Установлены черные баки для смешанных отходов и синие — для сухих фракций (пластик, стекло, бумага), которые направляются на переработку.

Заместитель главы Солнечногорска Никита Иванов отметил, что бункер для КГМ закрыт распашными воротами для эстетичного вида и предотвращения выброса ТКО. Отсек для баков не имеет переднего ограждения, что облегчает их выкатывание для мусоровозов. Кроме того, площадка оборудована крышей и огорожена с трех сторон.

Региональный оператор будет вывозить смешанные отходы ежедневно, сухие — не реже двух раз в неделю, а крупногабаритный мусор — по мере заполнения и согласно санитарным нормам.

Всего в 2026 в Солнечногорске установят около 30 контейнерных площадок по новым стандартам Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Девять объектов уже полностью готовы, еще пять площадок обустроят на следующей неделе.