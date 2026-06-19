Новую контейнерную площадку обустроили в деревне Рыбаки в Дмитровском округе

К главе Дмитровского округа Михаилу Шувалову обратились жители деревни Рыбаки и близлежащих жилищных комплексов с двумя просьбами: обустроить контейнерную площадку для сбора мусора и организовать заезд автобусов маршрутов № 23 и 44 для удобного доступа к железнодорожной станции. По поручению руководителя муниципалитета вопросы были решены: выделен участок муниципальной земли, установлено ограждение, завезены контейнеры, выполнено благоустройство, а также построена автобусная остановка с тротуаром и обустроено дорожное полотно для заезда автобусов большой вместимости.

В настоящее время идет согласование с Министерством транспорта Московской области. 16 июня Михаил Шувалов посетил деревню Рыбаки, чтобы лично проверить исполнение обращений, и убедился, что контейнерная площадка устраивает всех жителей, а запуск заезда рейсовых автобусов состоится после получения согласования от Минтранса. Глава подчеркнул: «Диалог с жителями — основа нашей работы. Когда люди обращаются с конкретными просьбами, мы стараемся не просто дать ответ, а реально помочь. Комфорт и удобство людей — главный ориентир, которому мы следуем!»

