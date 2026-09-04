Новую ЮЛУ сняли с высоты: 45 километров грандиозной магистрали в Подмосковье на 64 моста и 10 развязок

Трассу ЮЛА сняли с высоты: магистраль связала юг и восток Подмосковья

Транспортный каркас Подмосковья укрепила Южно-Лыткаринская автодорога. Она напрямую связала юг и восток Московской области. Трассу ЮЛА уже ввели в строй и сняли с высоты, кадры уникальной 45-километровой магистрали распространила пресс-служба администрации региона.

Скоростная трасса ЮЛА стала одним из самых крупных инфраструктурных объектов региона. Магистраль пролегает через территории восьми городских округов. Автомобилисты получили возможность быстро перемещаться между районами без выездов на МКАД.

Маршрут оснастили мощной инфраструктурой: на всем протяжении дороги действуют 10 транспортных узлов для перераспределения трафика. Инженерный ансамбль проекта включает 64 моста и путепровода — ЮЛА сразу же после запуска стала одной из главных артерий Московской области.

Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) задумывалась как полноценный дублер МКАД на юго-востоке Подмосковья. Скоростная магистраль соединяет города Видное, Лыткарино, Люберцы, Балашиху и соседние населенные пункты.

К трассе подключили и пять федеральных магистралей: М-2 «Крым», М-5 «Урал», М-12 «Восток», М-4 «Дон» и А-105. Сколько стоит проезд по ЮЛЕ и какие маршруты станут короче, уже разобрал 360.ru.