Новую игровую площадку для детей установили на улице Декабристов в Ногинске

В Ногинске Богородского городского округа на улице Декабристов установили детский игровой комплекс. Двор внесли в адресный перечень работ по итогам голосования жителей на портале «Добродел».

Там подготовили основание, установили игровые элементы и малые архитектурные формы, а также лавочки, урны и уличные фонари. На площадке уложили два слоя современного резинового покрытия. Игровую зону оборудовали видеокамерами, которые подключили к системы «Безопасный регион».

Всего в этом году в адресный перечень вошли 22 детские игровые площадки, часть из которых уже приняло управление благоустройства. Что касается комплексного обустройства доров, то в плане работ на 2024 год так же 22 адреса. Из них приняли 19, остальные закроют до конца этого года.